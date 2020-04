FIFA overweegt derde transferperiode

De FIFA wil dat spelers die op 30 juni een aflopend contract hebben, die verbintenis kunnen verlengen tot op het einde van het seizoen. De wereldvoetbalbond houdt er dus rekening mee dat competitie nog zullen uitgespeeld worden in de zomer. Wie al bij een andere ploeg getekend heeft zal op 1 juli de overstap naar zijn nieuwe club nog niet kunnen maken. De transfermarkt blijft nog een tijdje dicht. De FIFA sluit evenwel niet uit dat er in het najaar een nieuwe transferperiode komt.

Ondertussen worden in het buitenland ook plannen gesmeed om seizoenen af te werken. In Engeland waait het idee om de Premier League af te werken in één stadion: Wembley. In Italië willen ploegen eind april weer trainen na een coronatest bij al hun spelers. Ook de Champions League en de Europa League zijn nog niet van de baan. Die bekers zullen misschien niet met uit- en thuiswedstrijden afgewerkt worden, maar met één duel op een neutraal terrein. In België wordt op 24 april beslist of we onze competitie stoppen.(jug)