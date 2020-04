Bernie steunt Biden

Bernie Sanders heeft zijn steun uitgesproken voor Joe Biden. Daarmee staan alle Democratische neuzen in dezelfde richting voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit najaar. De linkse senator uit Vermont was de laatst overgebleven rivaal van Biden, maar vorige week stapte hij uit de race. Gisteren verscheen hij in een livestream aan de zijde van Biden om aan te kondigen dat hij hem steunt. Daarmee is de voormalige vicepresident van Barack Obama nu zeker van de Democratische nominatie. “Ik vraag alle Amerikanen om zijn kandidatuur te ondersteunen”, zei Sanders. “We moeten van Trump een president van één ambtstermijn maken, en ik zal alles doen wat ik kan om daarvoor te zorgen.” Joe Biden antwoordde, met meer liefde dan er tijdens de afgelopen campagne tussen de twee te bespeuren was. “Ik heb je echt nodig, niet alleen om deze verkiezing te winnen, maar om mee te regeren.” (jvr)