Zware brand vernielt Intersoc-hotel: “Normaal zou het hier nu vol Vlamingen hebben gezeten”

Een zware uitslaande brand heeft zaterdag grote schade aangericht aan het Intersoc-hotel in het Zwitserse Zinal. In het voormalige Club Med-hotel brengen elk jaar duizenden leden van de Christelijke Mutualiteit hun vakantie door. Veelal gezinnen met kinderen. “Door het coronavirus stond het deze paasvakantie gelukkig leeg. Toen wij zaterdag boven kwamen, zagen we de vlammen uit het dak slaan”, vertelt de Vlaamse Sofie Dubois Van Wilder die al 25 jaar in Zwitserland woont.

Het dak en de bovenste verdieping brandden af of liepen zware waterschade op. Hoelang het gaat duren vooraleer er weer gasten kunnen worden ontvangen, is op dit ogenblik nog niet duidelijk. De oorzaak wordt nog verder onderzocht. (tg)