Gezocht: 25.000 seizoensarbeiders

Nu heel wat seizoensarbeiders door de coronamaatregelen niet naar ons land kunnen afzakken, lanceert de overheid vandaag de website helpdeoogst.be. “De sector heeft duizenden handen nodig om groenten en fruit te oogsten, te sorteren en in te pakken”, zegt Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits (CD&V). Met de site wil ze vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Op dit moment zijn er al een kleine 8.000 seizoensarbeiders actief in Vlaanderen, maar nog deze maand zal de vraag toenemen tot ongeveer 15.000. In mei zijn er zelfs 25.000 seizoenarbeiders nodig om de oogst voor groenten, fruit, planten en bloemen in goede banen te leiden. Met de nieuwe site wil de Vlaamse overheid niet alleen boeren oproepen om vacatures te melden, maar ook sollicitanten motiveren zich te melden. Bemiddelaars van VDAB moeten vervolgens vacatures en sollicitanten matchen.

Wie interesse heeft in een job bij een boer in de buurt kan zich eenvoudig melden via de site”, zegt Crevits. “Dat kunnen werkzoekenden, jobstudenten, gepensioneerden of wijkwerkers zijn, maar ook de vele tijdelijke werklozen. Om hen een extra stimulans te geven te werken in de land- en tuinbouw zullen ze dankzij de federale regering 75 procent van hun dagelijkse uitkering voor tijdelijke werkloosheid kunnen combineren met een inkomen in land- en tuinbouw.”

De sollicitatiegesprekken zullen telefonisch of via videochat gebeuren. Op de site staat ook uitleg over de modaliteiten afhankelijk of je tijdelijk werkloos bent, vrijwilliger of gepensioneerde.(mvdr)