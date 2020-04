Nabestaanden slachtoffer dienen klacht in: “Huisarts zei twee keer dat het maar een griepje was”

Mechelen -

Mechelaar Fons Rottiers (58) is zondagnacht in het Heilig-Hartziekenhuis in Lier overleden aan de gevolgen van Covid-19. De man kwam bijna een maand geleden via de spoedafdeling in het ziekenhuis terecht. Eerder had hij al twee keer zijn huisarts geraadpleegd. Zijn vriendin Annemie De Kinder (58) en haar dochter Ellen Claes (30) vinden dat de arts te laks heeft gereageerd en een onverantwoord risico heeft genomen. Claes diende een klacht in bij de Orde der artsen.