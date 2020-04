Derde nieuwe ebola-geval ontdekt in Congo

In Congo is maandag een nieuw geval van ebola ontdekt, het derde al in een week tijd. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekendgemaakt.

Congo zou normaal gezien maandag officieel ebolavrij worden verklaard, maar afgelopen vrijdag dook na zeven weken zonder nieuwe besmettingen toch opnieuw een geval van ebola op in Beni, in het oosten van het land. De 26-jarige patiënt overleed aan de gevolgen van de ziekte. Een tweede patiënt, een kind uit Beni, overleed zondag.

Maandag is een nieuw besmettingsgeval ontdekt. Het gaat om een 7-jarig meisje dat evenwel een goede kans maakt om de ziekte te overleven, aldus de WHO.

Congo kan pas ebolavrij worden verklaard als er minstens 42 dagen – of drie keer de maximale duur van de incubatieperiode van ebola – geen nieuwe besmettingen opduiken. De epidemie brak in de zomer van 2018 uit in het oosten van Congo en eiste tot nog toe zeker 2.200 levens.