Al minstens 26 doden door noodweer in het zuiden van de Verenigde Staten

In het zuiden van de Verenigde Staten zijn nu al zeker 26 mensen omgekomen door het zware stormweer. Alleen al in Mississippi kwamen 11 mensen om het leven na de doortocht van verschillende tornado’s. Ook South Carolina, Louisiana, Georgia en Arkansas zijn zwaar getroffen.

Het hele zuiden van de VS kreeg zondag en maandag hevig stormweer over zich heen. De doortocht van meerdere tornado’s in de staat Mississippi kostte al zeker aan 11 mensen het leven. In South Carolina kwamen volgens televisiezender ABC zeker 8 mensen om in erg hevig stormweer, in Georgia lieten 6 mensen het leven en in Arkansas 1 iemand. Ook de staat Louisiana werd zwaar getroffen, maar daar vielen geen dodelijke slachtoffers, zegt gouverneur John Bel Edwards.

De getroffen staten leden daarnaast heel wat materiële schade. Tientallen bomen zijn ontworteld en verschillende huizen zijn compleet verwoest. Alleen al in Mississippi vielen 72.000 mensen zonder stroom.