Rebellen doden minstens 22 burgers in Congo

In het oosten van Congo zijn zondagavond zeker 22 burgers om het leven gebracht door gewapende rebellen.

De aanval vond plaats in de provincie Ituri. De rebellen doodden eerst 20 mensen met machetes in het dorp Ndoki-Koli, alvorens nog 2 mensen te doden in een nabijgelegen dorp. Verschillende andere burgers raakten gewond of werden ontvoerd door de rebellen, zegt een lokale organisatie.

Het oosten van Congo is al jaren onstabiel. Verschillende gewapende groeperingen zijn er verwikkeld in een strijd om de controle over kostbare grondstoffen.