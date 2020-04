Luikse luchthaven wordt WHO-draaischijf voor distributie van medisch materiaal

De cargoluchthaven van Luik-Bierset wordt samen met zeven andere luchthavens wereldwijd een draaischijf van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de verdeling van vitaal medisch materiaal zoals mondmaskers, beademingstoestellen en corona-testkits. Dat schrijft L’Echo dinsdag.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft acht luchthavens aangeduid die de wereldwijde draaischijven moeten worden voor de verdeling van medisch materiaal aan de gezondheidssectoren. De luchthaven van Luik is er daar één van, samen met andere hubs in Zuid-Afrika, China, de Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië, Ghana, Maleisië en Panama.

Luik zal dienen als een soort tussenstation in de distributie. Elke maand zouden via de luchthaven zowat 100 miljoen maskers en handschoenen passeren, net als 25 miljoen beademingstoestellen en 2,5 miljoen testkits, zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus aan het gespecialiseerd nieuwsmedium Stat Trade Times. De hele operatie zou de WHO 280 miljoen euro kosten, alleen al voor de opslag en het ter plaatse krijgen van al het materiaal.

Dat de Luikse luchthaven 24 uur op 24 operationeel is, net als de grote capaciteit en de gunstige geografische locatie heeft bijgedragen tot de keuze voor die luchthaven, zegt CEO Luc Partoune. De opdracht zal “duidelijke voordelen opleveren voor de luchtvaartmaatschappijen en de logistieke bedrijven op de luchthaven”, reageert hij.