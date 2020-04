116 ‘genezen’ coronapatiënten testen opnieuw positief in Zuid-Korea

Hoewel het coronavirus stilaan over zijn toppunt heen lijkt in Zuid-Korea, maken gezondheidsexperten zich er wel zorgen over 116 patiënten die al genezen waren en nu opnieuw positief hebben getest. Onderzoek moet uitwijzen of ze voor een tweede keer geïnfecteerd zijn, of dat het virus dat nog in hun lichaam zat op een of andere manier gereactiveerd is.

Zuid-Korea rapporteert voor de afgelopen 24 uur opnieuw minder dan dertig nieuwe besmettingen met het coronavirus. De dalende trend die eind vorige week begon, lijkt zich door te zetten. Sinds vorige week vrijdag blijft het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen onder de 30, terwijl het aantal in de 50 dagen ervoor telkens hoger lag.

Maar dat er nu 116 genezen patiënten opnieuw positief getest hebben, baart veel experten zorgen. Volgens Jeong Eunkyeong, directeur van het Koreaanse Centers for Disease Control and Prevention, zou het virus zich waarschijnlijk gereactiveerd hebben en zouden de patiënten dus niet opnieuw besmet zijn geraakt. Andere experten zeggen dat het misschien te wijten is aan defecte tests. Maar volgens hen bestaat de optie ook dat er nog restanten van het virus in het lichaam van de patiënten zit. Dan zouden ze wel niet langer besmettelijk zijn en is er ook geen gevaar meer voor hun gezondheid.

In totaal raakten nu al zeker meer dan 10.500 mensen in Zuid-Korea besmet met het coronavirus, van wie er bijna 950 de ziekte in het buitenland opliepen. Minstens 222 patiënten overleden er al aan het longvirus. De piek lag in Zuid-Korea in februari, toen er op het hoogtepunt zeker 900 nieuwe besmettingen werden geregistreerd in een dag tijd.