Website moet land- en tuinbouw aan voldoende seizoensarbeiders helpen

Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) lanceert dinsdag de website helpdeoogst.be. Daarmee ondersteunt de minister de land- en tuinbouwers die op zoek zijn naar extra helpende handen voor de oogst. In april heeft de land- en tuinbouwsector naar schatting zowat 15.000 seizoenarbeiders nodig. In mei zijn er dat naar schatting 25.000.

Heel wat van de vertrouwde werkkrachten van landbouwers kunnen door de coronacrisis dit jaar niet naar België komen. Omdat de oogst van heel wat tuinbouwproducten de komende weken niet op zich zal laten wachten, zoekt de sector extra helpende handen.

Op de nieuwe site helpdeoogst.be kunnen landbouwers met een dringende vraag naar seizoenarbeiders hun vacatures posten. Ze kunnen aangeven wat voor soort werk er is en voor welke periode. Dit kan dus via de computer, maar het kan ook telefonisch via het nummer 0800 30 700. VDAB werkt daarvoor samen met de sectororganisaties.

Wie interesse heeft in een job bij een boer in de buurt kan zich ook eenvoudig melden via de site. Dat kunnen werkzoekenden, jobstudenten, gepensioneerden of wijkwerkers zijn. Werken in de land- en tuinbouw wordt door een federale maatregel ook mogelijk voor de vele tijdelijke werklozen. Om hen een extra stimulans te geven te werken in de land- en tuinbouw zullen ze na goedkeuring van de maatregel door de regering 75 procent van hun dagelijkse uitkering voor tijdelijke werkloosheid kunnen combineren met een inkomen in land- en tuinbouw.