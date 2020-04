Genezen verklaard en toch opnieuw besmet: kunnen we immuun zijn voor het coronavirus, of moeten we al onze hoop stellen op een vaccin?

116 Zuid-Koreanen die “genezen” verklaard waren, hebben opnieuw positief getest op het coronavirus. Dat werpt nieuwe vragen op over de immuniteit waar de hele wereld zijn hoop op heeft gesteld. Maken zieke mensen die hersteld zijn wel voldoende antistoffen aan, zodat we dankzij de groepsimmuniteit snel weer een normaal leven kunnen leiden? Of wordt het langer wachten, op een vaccin dat een bredere bescherming biedt?