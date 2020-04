Dodentol in ons land stijgt naar 4.157

De voorbije 24 uur zijn er in ons land 262 nieuwe sterftegevallen gerapporteerd. Dat brengt het totaal aantal coronadoden in ons land op 4.157. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert, maar blijft vrij hoog.

Op maandag 13 april werden er in ons land 530 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. 332 daarvan wonen in Vlaanderen, 129 in Wallonië en 62 in Brussel. Er zijn ook nog 7 gevallen waarvan de woonplaats niet gekend is. Het totaal aantal besmettingen komt daardoor op 31.119 te staan.

In de afgelopen 24 uur kwamen er ook 262 nieuwe sterftegevallen bij. Daardoor ligt het totaal aantal doden dat bezweken is aan het coronavirus op 4.157.

Er werden ook 242 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 161 anderen mochten opnieuw naar huis. Het totaal aantal patiënten dat momenteel in het ziekenhuis verblijft ligt daardoor op 5.536. Van die 5.536 liggen er moment 1223 op intensieve zorg, dat is een daling van 11 patiënten in de voorbije 24 uur. Daarnaast moeten 915 patiënten worden beademd, dat zijn er 25 minder dan maandag.

Bij de overlijdens in de woon-zorgcentra gaat het om mensen van wie vermoed wordt dat ze het coronavirus hadden en overleden zijn, maar ook onderliggende aandoeningen hadden. Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn zo 4.157 mensen overleden met een bevestigde of vermoede besmetting met COVID-19, zei viroloog Steven Van Gucht. 52 procent van die overlijdens zijn gerapporteerd in de ziekenhuizen, 46 procent in de woon-zorgcentra.