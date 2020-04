Duitse wetenschappers: “Mogelijk nog anderhalf jaar geen fans in Duitse stadions”

Voetbalfans in Duitsland moeten mogelijk nog tot anderhalf jaar wachten vooraleer zij weer voetbalwedstrijden in het stadion kunnen bijwonen, zo vertelde wetenschapper Gerald Haug, voorzitter van het invloedrijke Leopoldina-instituut, maandagavond op de Duitse zender ARD.

“Het zal zeker nog maanden duren, maar het kan evengoed anderhalf jaar zijn. Het is niet verstandig om fans opnieuw in de stadions te laten, vooraleer er een vaccin is”, aldus Haug. In wetenschappelijke kringen klinkt het dat het minstens tot eind dit jaar of mogelijk zelfs volgend jaar zal duren vooraleer er een vaccin voorhanden is tegen het Sars-CoV-2.

De Bundesliga ligt al sinds vorige maand stil en mikt op een herstart op 9 mei. Of dat mogelijk is, zal van de overheidsmaatregelen afhangen. Die zijn van kracht tot 19 april, maar woensdag volgt er nieuw topoverleg tussen bondskanselier Angela Merkel en vertegenwoordiging van de deelstaten.

Vervolgens vindt er vrijdag bij de Duitse Voetballiga (DFL) overleg plaats over het eventuele vervolg van de competitie. Daar zijn heel wat economische belangen mee gemoeid, want stopzetting van de Bundesliga zou 750 miljoen euro kosten.