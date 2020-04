Inhoud van gesprekken bij Awel is veranderd na campagnespot

De inhoud van de gesprekken bij de Vlaamse hulplijn Awel is in de laatste week veranderd. Dit meldt Sibille Declercq, coördinator van de voormalige Kinder- en Jongerentelefoon, dinsdag. De inhoud is immers zwaarder geworden, zegt ze.

De Vlaamse hulplijnen lanceerden vorige week een campagnespot om kinderen en jongeren aan te moedigen om over hun problemen te praten met Awel. De campagnespot liep gedurende een week op verschillende radio- en televisiezenders van de VRT en op sociale media.

Precieze cijfers over het aantal extra oproepen zijn er nog niet, klinkt het. “Maar we hebben wel een verschil gemerkt in de inhoud van gesprekken”, zegt Declercq. De gesprekken bleken zwaarder te zijn.

Bij Awel wordt intussen de capaciteit uitgebreid om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de bijkomende hulpvragen. In de eerste plaats wordt extra mankracht ingezet op de populaire chat. Daarnaast wordt gekeken hoe telefoon en e-mail voor jongeren laagdrempeliger gemaakt kunnen worden. Ook nupraatikerover.be breidde de openingsuren drastisch uit. Verschillende hulplijnen kregen van de Vlaamse regering bovendien extra middelen om de werking in deze cruciale periode uit te breiden en de capaciteit op te trekken.