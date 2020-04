Het drama dat 85 jaar na dato voor een ongelooflijke kaskraker zorgde, maar wat klopte er echt aan de film ‘Titanic’?

Wat een hoogdag moest worden voor de scheepvaart eindigde op 15 april 1912 in een drama: het ‘onzinkbare’ luxeschip ‘Titanic’ zonk naar de bodem van de oceaan en nam 1522 levens met zich mee. Het drama leidde 85 jaar later tot een kaskraker in de cinemazalen en sleepte maar liefst 11 Oscars in de wacht. Maar bleef regisseur James Cameron hierbij trouw aan de historische feiten?