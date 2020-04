Bosbranden in Tsjernobyl zwakken geleidelijk af

De bosbranden in de buurt van de kerncentrale van Tsjernobyl zwakken na meer dan een week geleidelijk af. Dat hebben de Oekraïense autoriteiten dinsdag gemeld. President Volodymyr Zelensky liet intussen weten de situatie op de voet op te volgen.

Het vuur ontstond een tiental dagen geleden door de droge weersomstandigheden na een winter met weinig sneeuwval en woedt in de nauwelijks bewoonde ‘vervreemdingszone’ rond de centrale. Maar door de inzet van meer dan vierhonderd brandweerlui en het regenweer nam de brand de afgelopen uren af.

President Volodymyr Zelensky reageerde maandagavond en zei de situatie van nabij op te volgen. “De maatschappij heeft het recht om de waarheid te kennen en in veiligheid te zijn”, verklaarde hij voorts.

De Oekraïense autoriteiten herhaalden verder dat de stralingsniveaus nog altijd aanvaardbaar zijn. Milieu-experten lieten de voorbije dagen weten te vrezen dat de brand radioactieve assen in de grond zou kunnen doen oplaaien, en dat hierdoor mogelijk giftige rook naar de Oekraïense hoofdstad Kiev geblazen zou worden.

De kernramp in de centrale van Tsjernobyl wordt beschouwd als de ergste in de geschiedenis. De zogenaamde vervreemdingszone in Tsjernobyl strekt zich uit over een straal van dertig kilometer rond de plaats van de kernramp. Het gebied is grotendeels ontruimd.