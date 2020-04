Moeten we besmette rusthuisbewoners massaal naar ziekenhuizen sturen? “Niet verstandig: we weten niet wat er nog op ons afkomt”

Er zijn sinds afgelopen weekend in Vlaanderen meer mensen gestorven aan het coronavirus in de rusthuizen (953) dan in de ziekenhuizen (914). Nu in woon-zorgcentra (eindelijk) massaal kan worden getest, blijkt dat een groot deel van de bewoners én het personeel besmet is. Maar kunnen we besmette ouderen dan niet beter meteen naar het ziekenhuis brengen, zodat ze hun medebewoners niet kunnen infecteren?