Het uitzonderlijke verhaal van de oorlogsheld die weigerde mensen te doden

De gewezen militair Desmond Doss overleed 14 jaar geleden. Dat de Amerikaan nog zolang leefde, is al een klein wonder. Hij riskeerde tientallen keren zijn leven voor zijn kameraden. Desmond werd als soldaat naar het Japanse Okinawa gestuurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar in tegenstelling tot wat van soldaten verwacht wordt, weigerde de toen 26-jarige soldaat wapens te dragen en op anderen te schieten.