Bellewaerde bereidt zich voor op heropening en bestelt 100.000 mondmaskers

Bellewaerde werkt aan een plan om de heropening van het park in goede banen te kunnen leiden. Dat meldt de directie dinsdag. Het park zal verschillende maatregelen nemen om zowel bezoekers als personeel veilig te laten werken. Dat gebeurt in afwachting van een beslissing van de overheid over een mogelijke openingsdatum.

In afwachting van de beslissing van de overheid, bestelde Bellewaerde al 100.000 mondmaskers voor hun bezoekers. Om social distancing te kunnen toepassen, zullen er ook “afstandsmeters” aangeduid worden in de wachtrijen. De Stunt & Dive Show en de meet & greets met Koning Leeuw zullen niet doorgaan.

Verder wordt er ontsmettingsalcohol voorzien aan de in- en uitgang van alle attracties en op strategische plaatsen in het park. De veiligheidsbeugels van de gondels kunnen na iedere rit worden gedesinfecteerd. Daarnaast zal het meubilair in restaurants en sanitaire blokken meermaals per dag worden gedesinfecteerd.

“Verdere maatregelen zijn we nog aan het uitwerken maar we willen voorbereid zijn voor als we effectief mogen opengaan”, aldus algemeen directeur Stefaan Lemey.