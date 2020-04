Het onwaarschijnlijke verhaal van de drieling die uit elkaar werd gehaald voor een geheim experiment

In de herfst van 1980 begint Robert Shafran aan zijn universitaire opleiding in New York. Hij wordt meteen door een aantal van zijn medestudenten op de schouder geklopt, krijgt zoenen van meisjes die doen alsof ze hem “al jaren kennen”. Alleen heeft hij hen nog nooit ontmoet. Helemaal bizar: ze spreken hem amicaal aan met Eddy. Als Robert zegt dat er een vergissing in het spel is, kijken ze hem verbouwereerd aan. Beetje bij beetje ontdekt de jongeman dat hij deel uitmaakt van een geheim wetenschappelijk experiment.