Verrassing van collega’s neemt dramatische wending aan boord van gevechtsvliegtuig

Een verrassingsuitstapje met enkele collega’ s in het noorden van Frankrijk heeft een dramatische wending genomen toen een 64-jarige man zichzelf uit een gevechtsvliegtuig schoot. Hij kwam er zonder ernstige verwondingen van af.

De 64-jarige Fransman wilde eigenlijk helemaal niet in een gevechtsvliegtuig stappen, maar werd door zijn collega’s verrast met de uitstap. Toen de man op de luchthaven aankwam, begon hij al te panikeren. Toch ging hij aan boord van de Dassault Rafale B-jet.

Toen het vliegtuig op een hoogte van 750 meter kwam en de piloot nog verder wilde stijgen, begon de man ernstig te panikeren. Hij greep naar iets om zich vast te houden, maar daar ging het mis. Per ongeluk duwde de man op de knop die zijn schietstoel activeerde, waardoor hij de lucht in werd gekatapulteerd. Bovendien had hij zijn helm niet goed vastgemaakt, waardoor die wegvloog.

Gelukkig raakte hij niet ernstig gewond en landde hij ergens in een veld in de buurt van de Duitse grens. Onderzoek wees uit dat het inderdaad ging om een onvrijwillige reflex.

De piloot kon het toestel veilig aan de grond zetten, maar had wel enkele kleine verwondingen in het aangezicht door het incident. De 64-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht na zijn spectaculaire vlucht.