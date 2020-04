IMF ziet Belgische economie dit jaar met 6,9 procent krimpen

He Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de wereldwijde economie dit jaar met 3 procent zal krimpen wegens het coronavirus. De eurozone, met ook België, zal zwaarder getroffen worden. In 2021 wordt herstel verwacht, zo blijkt dinsdag uit de World Economic Outlook, de economische vooruitzichten van het IMF.

Voor België voorspelt het IMF dit jaar een economische terugval van 6,9 procent (tegen een groei van 1,4 procent in 2019). Volgend jaar zou een herstel kunnen volgen van 4,6 procent. De werkloosheidsgraad zou dit jaar toenemen tot 7,3 procent (tegen 5,4 procent in 2019), om in 2021 weer onder de 7 procent te zakken.

Zowel in de eurozone (-7,5 procent) als de Verenigde Staten (-5,9 procent) worden dit jaar zware economische klappen verwacht. Azië zou op een nulgroei uitkomen.

De wereldwijde economie zou volgend jaar met 5,8 procent kunnen herstellen, in het geval van een scenario waarbij de corona-pandemie in de tweede helft van dit jaar afzwakt en de beperkende maatregelen kunnen worden versoepeld. Dankzij overheidssteun zou de economische activiteit dan normaliseren in 2021. Voor de eurozone wordt een herstel van 4,7 procent vooropgesteld.