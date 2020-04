Veteraan Claudio Pizarro keert na carrière mogelijk terug naar Bayern

Claudio Pizarro is aan zijn laatste maanden als profvoetballer bezig. De 41-jarige voormalige Peruaanse international wil eerst nog met Werder Bremen het behoud in de Bundesliga verzekeren en staat nadien niet afkerig tegenover een terugkeer naar Bayern München, zo blijkt dinsdag uit een onlinevragenronde met de spits op de clubwebsite.

Pizarro verlengde vorige zomer zijn contract bij Werder met één jaar, maar benadrukte toen wel meteen dat het om zijn laatste seizoen zou gaan. Intussen zijn het onzekere tijden voor de Peruaan, want met de coronacrisis is het nog onduidelijk of en wanneer de Bundesliga kan hervatten en bovendien staat zijn Werder op de voorlaatste plaats in de competitie. “Vooreerst wil ik me dan ook concentreren op mijn job en daarbij is er één belangrijk doel: Werder Bremen in de Bundesliga houden. Wat erna komt, zien we dan weer wel”, klinkt het bij Pizarro. “Ik weet zelfs niet of mijn afscheidswedstrijd kan doorgaan. Het is heel moeilijk in deze omstandigheden zaken te plannen.”

De oudste doelpuntenmaker aller tijden in de Bundesliga kwam gedurende twee periodes (2001-2007 en 2009-2015) voor Bayern uit en kende in Beieren zijn sportieve hoogdagen, met als uitschieter Champions League-winst in 2013. Een terugkeer naar zijn oude liefde behoort tot de mogelijkheden. “Bayern heeft me al laten weten dat ze graag zouden hebben dat ik na mijn carrière een functie in hun club zou opnemen. Voor mij zou dat natuurlijk interessant zijn. Van Werder heb ik een dergelijk aanbod niet gekregen. Voorlopig wacht ik het seizoenseinde af en pas daarna zal ik de knoop doorhakken.”