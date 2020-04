Rusthuispersoneel slaakt noodkreet: “We weten zelfs niet hoe we met beschermingskledij moeten omgaan”

In een bevraging van beroepsfederatie BEFEZO bij 505 medewerkers in Vlaamse rusthuizen geeft een meerderheid aan dat ze nog altijd geen opleiding gekregen heeft over hoe ze coronapatiënten moet verzorgen. Bovendien zeggen velen dat hun instelling nog steeds niet beschikt over het juiste beschermende materiaal. “Niet moeilijk dat het virus zich zo snel kan verspreiden.”