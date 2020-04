Wie wordt bloot­gesteld aan een hogere dosis van het griepvirus, heeft een groter risico op een ernstig ziekteverloop. Maar geldt dat ook voor het coronavirus? “Dat is vandaag nog een groot vraagteken. Dit is een heel ander virus dan de griep.”

Heb je een groter ­risico om ernstig ziek te worden naarmate je meer uitgehoeste druppels van een besmettelijke Covid-19-patiënt binnenkrijgt? Of als je in één dag met meerdere patiënten in contact komt ...