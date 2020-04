Volg hier vanaf 17u de Facebook Live met Sven Kums, sterkhouder bij KAA Gent

Niet alleen Anderlecht en Genk trainen opnieuw op de club, ook bij Gent komen de spelers uit hun kot. Twee keer in de week worden ze verwacht om individueel te trainen. Zo ook sterkhouder Sven Kums, officieel nog eigendom van Anderlecht maar vanaf komende zomer opnieuw definitief een Buffalo. Hij is de volgende gast in de Facebook Live van Sportwereld, waar hij onder meer jullie vragen zal beantwoorden. Vanaf 17u is dat live te volgen op onze Facebookpagina en op Sportwereld.be!