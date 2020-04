Nu komen die trage wegen toch wel goed van pas: coronawandelaars krijgen een gratis kaart

Glabbeek -

De toeristische dienst van de gemeente Glabbeek bezorgt aan iedereen die dat wil een gratis wandelkaart. Bedoeling is wandelaars, fietsers en joggers in deze coronatijd meer aan het bewegen te krijgen op de trage wegen die de gemeente telt. Of hoe de missie van voetwegenactivist Marc Van Damme, die aandringt op het heropenen van trage wegen, toch zijn nut lijkt af te werpen.