Pas getrouwd koppel wilde met Pasen bistro openen: “Veel geïnvesteerd, geen inkomen, maar vol plannen en goede moed”

Retie -

Griet Cools (34) uit Arendonk en Bert Geuens (32) uit Dessel zouden normaal in het paasweekend hun prille huwelijksdroom realiseren en samen een nieuwe horecazaak openen: Bistro Tilo in Retie. “Ons huurcontract ging in op 1 maart, maar twee weken later brak corona uit en moesten plots alle cafés en restaurants dicht”, zegt het koppel met spijt en begrip tegelijk.