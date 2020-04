Nederlandse politie tast in duister na brandstichting 5G-zendmasten

De Nederlandse politie tast in het duister omtrent wie er verantwoordelijk is of zijn voor de branden in zendmasten de afgelopen dagen. Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon of personen gaat en wat het motief is achter de brandstichting. “We zijn druk bezig te achterhalen wie er achter zit”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag.

Maandagavond waren er branden in zendmasten, twee ditmaal in Almere. De voorgaande dagen gebeurde dat ook in onder meer Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven en Rotterdam, waarschijnlijk gaat het allemaal om brandstichting. “De regionale informatie wordt momenteel gebundeld, wij maken een overkoepelend beeld”, licht de politiewoordvoerder toe.

Vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er groeiend protest is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Ook zouden sommige complotdenkers suggereren dat er een verband is tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus.

De politiewoordvoerder kan niet zeggen of er aanwijzingen zijn dat de huidige incidenten uit bijvoorbeeld deze hoek komen.

Justitieminister Ferd Grapperhaus noemde het in brand steken van telefoonmasten eerder een “aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving”. Van de complottheorieën moet de minister niets weten. “Er is geen enkele aanleiding om die zendmasten verdacht te maken.” Grapperhaus benadrukt dat 5G “er nog helemaal niet is”.

De politie is momenteel extra alert rond zendmasten, laat de woordvoerder weten.

Volgens de Britse openbare omroep BBC hebben operatoren van mobiele netwerken in Groot-Brittannië van hun kant melding gemaakt van zeker twintig masten die wellicht in brand zijn gestoken. Ook is er een mogelijk geval in Ierland.