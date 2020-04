40 bewoners van Leuvense woonzorgcentra Booghuys en Edouard Remy blijken besmet

Leuven - Uit de tests die vorige week vrijdag afgenomen werden van de bewoners van de Leuvense woonzorgcentra Booghuys en Edouard Remy in de Vesaluisstraat, blijkt dat 40 onder hen besmet zijn door het coronavirus. In het Booghuys zijn twaalf bewoners besmet, in Edouard Remy 28. Dat meldt Brenda Carrière, preventieadviseur van Zorg Leuven, het zorgbedrijf dat beide centra uitbaat. De testresultaten onder de personeelsleden worden pas later bekendgemaakt als deze allen individueel gecontacteerd werden.

“Nu we weten wie van de bewoners besmet is en wie niet, zullen we beide groepen scheiden in aparte cohortes. Overeenkomstig de nieuwe richtlijnen die we enkele dagen terug van de overheid ontvingen, zullen besmette personeelsleden de keuze krijgen tussen ofwel zeven dagen thuis in quarantaine verblijven ofwel op een COVID-afdeling werken”, aldus Brenda Carrière. Er zijn geen plannen om besmette bewoners naar een ziekenhuis over te brengen.

Het dodental in beide woonzorgcentra is inmiddels opgelopen tot vijftien in het Booghuys en vijf in Edouard Remy. Afgelopen donderdag was dat nog respectievelijk elf en twee. “Er is ook goed nieuws te melden. Enkele van de besmette bewoners zijn inmiddels weer aan de beterhand, wat een hele opsteker is voor het personeel dat op die manier beloond wordt voor zijn goede zorgen”, aldus Carrière.