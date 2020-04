Miljardair Bill Gates schudt wereld opnieuw wakker: “We zijn totaal niet voorbereid op dit soort pandemieën”

“We hebben een wereldwijde strategie nodig tegen corona.” Dat schrijft Bill Gates, de op een na rijkste man ter wereld, in een opiniestuk. Het is niet de eerste keer dat de Microsoft-oprichter wijst op de gevaren van een wereldwijde pandemie. Tien jaar geleden, na de Mexicaanse griep, zei hij ook al dat we daar niet op voorbereid waren. En vorig jaar voorspelde hij al dat een volgende epidemie weleens zou kunnen ontstaan op een Chinese markt voor wilde dieren. Hij kreeg gelijk.