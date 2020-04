Arrestaties in Nederland na miljoenenfraude oplichting met mondmaskers

In Nederland zijn twee mensen gearresteerd in een oplichtingszaak met mondmaskers. Dat maakten de internationale politieorganisatie Interpol en de Europese versie Europol, die de zaak in onderzoek hebben, dinsdag bekend.

Duitse gezondheidsautoriteiten contracteerden vorige maand twee verkoopbedrijven in Zürich en Hamburg om voor 15 miljoen euro gezichtsmaskers in te kopen. Wegens de tekorten aan medische benodigdheden als gevolg van het coronavirus legden ze nieuwe contacten en stuitten ze op een op het oog legitieme website van een bedrijf in Spanje. Er werden 10 miljoen maskers besteld, maar het bedrijf kon niet leveren.

Wel verwees het bedrijf de kopers door naar een ‘vertrouwde dealer’ in Ierland. Deze bracht hen in contact met een leverancier in Nederland. Bij dit Nederlandse bedrijf werden 1,5 miljoen maskers besteld in ruil voor een vooruitbetaling van 1,5 miljoen euro. De betaling ging richting Ierland. De lading zou in 52 vrachtwagens en met een politie-escorte naar Duitsland gaan, was de belofte.

Vlak voor de leverdatum kregen de kopers te horen dat het geld niet was ontvangen en dat een noodbetaling van 880.000 euro rechtstreeks naar de Nederlandse leverancier nodig was om de goederen veilig te stellen. De overboeking werd gedaan, maar de maskers kwamen nooit aan. Het Nederlandse bedrijf bleek wel te bestaan, maar de website was nagemaakt.

Door een vlugge samenwerking met financiële instellingen en autoriteiten in Duitsland, Ierland, Nederland en Groot-Brittannië was het mogelijk de betaling van 1,5 miljoen euro te blokkeren. De Ierse dealer is geïdentificeerd. Ook de 880.000 euro die van Duitsland was overgemaakt naar Nederland werd snel opgeschort. Maar hiervan bleek al bijna 500.000 euro naar Groot-Brittannië overgemaakt, met als laatste bestemming een bankrekening in Nigeria.