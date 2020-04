Dit zijn de zeven koplopers in de race naar een vaccin tegen corona

Het nieuwe coronavirus is een blijvertje, zegt viroloog Marc Van Ranst. Dus is een vaccin welgekomen. Een ongezien aantal van ruim zeventig laboratoria wereldwijd zijn een zoektocht gestart naar de heilige graal. Of ze die ook gaan vinden, is nog maar de vraag. Maar als het lukt, dan zal wellicht een van deze zeven koplopers met de primeur gaan lopen.