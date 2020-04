Speurders weten wie in Anderlecht met politiewapen ging lopen tijdens rellen om overleden Adil (19)

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek / Anderlecht - De politie denkt te weten wie de man is die zaterdag bij rellen in de Brusselse gemeente Anderlecht met een dienstwapen van de politie ging lopen. Zijn huis werd doorzocht. “Maar zowel de verdachte als het wapen zijn nog spoorloos”, zo klinkt het.

De diefstal gebeurde zaterdagmiddag, toen enkele tientallen jongeren verzamelden aan het metrostation Clémenceau. Ze wilden vergelding voor de dood van Adil, een 19-jarige man die stierf toen hij vrijdagavond op een scooter voor de politie op de loop ging en op een politievoertuig inreed.

De relschoppers vielen een politievoertuig aan en één man kon daarbij een dienstwapen van de politie grijpen. Hij zou dat uit het handschoenkastje genomen hebben. Een geladen wapen, en de dief zou er enkele schoten mee hebben gelost.

Sindsdien wordt er met man en macht gejaagd op de dader, en het verdwenen wapen.

Op maandagavond doorzochten speurders het huis van een 18-jarige M.K. in Molenbeek. “Maar de man was niet aanwezig”, zo klinkt het. “Ook het gezochte wapen is niet gevonden.” Een tweede huiszoeking op dinsdag leverde opnieuw niets op.

Onderzoeksrechter

Het Brusselse parket laat ondertussen weten dat een onderzoeksrechter is aangesteld, om de dood van Adil te onderzoeken. Alexis Deswaef, de advocaat van de familie, had daarop aangedrongen. Het parket verduidelijkt dat de aanstelling op initiatief van het parket gebeurde, en dat dit gebruikelijk is bij een dergelijk incident. “Het blijft voor ons een verkeersongeval. Er zijn geen nieuwe elementen opgedoken die daar verandering in brengen.”