Bilzen -

"Bompa is hier gelukkig en als de coronacrisis voorbij is gaat hij weer terug naar zijn kamer in het Demerhof in Bilzen". Het zijn de woorden van Rik Stulens, die zijn vader van 98 jaar uit het rustoord haalde en opvangt bij hem thuis, uit angst voor het coronavirus, maar ook tegen de vereenzaming.