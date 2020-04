Professor en assistent UGent nemen ontslag na omstreden livestream

De academici kwamen in opspraak door uitspraken tijdens een livestream Video: rr

Gent - De professor en assistent van de vakgroep communicatiewetenschappen van de UGent die in een livestream met studenten politiemensen hadden beledigd, hebben ontslag genomen en de rector heeft het ontslag aanvaard. Dat werd vernomen bij de Gentse universiteit. Een van de lesgevers had “Sieg Heil” naar de agenten geroepen en “welkom in nazi-Duitsland”, nadat de politie tussenkwam voor een melding van geluidsoverlast.

De professor en de assistent hielden in de nacht van vrijdag op zaterdag een livestream met studenten. Na een klacht over geluidsoverlast kregen ze rond 1.30 uur de politie aan de deur. De livestream bleef actief tijdens de politie-interventie, die een twintigtal minuten duurde. Aanvankelijk waren er twee agenten maar omdat één van de academici weigerde om zijn identiteitskaart te tonen, waren er tot acht politiemensen aanwezig. Het duo leefde de coronamaatregelen ook niet na, omdat één van hen niet woonde in het huis waar de livestream plaatsvond.

De lesgevers beloofden uiteindelijk om de muziek zachter te zetten, maar toen de politie vertrok riep de assistent nog “Sieg Heil” naar de agenten. De politie keerde daarop terug en stelde dat die uitspraak kan beschouwd worden als aanzetten tot racisme. Nadat de agenten definitief vertrokken, zei de assistent nog “dit is de politiesamenleving” en “fuck de UGent”.

De Gentse universiteit werd op de hoogte gebracht van de livestream en nam onmiddellijk maatregelen. Rector Rik Van de Walle legde zaterdag een ordemaatregel op, waarbij beide betrokkenen geen les- of onderwijsactiviteiten meer mochten uitoefenen. “Het was meteen zonneklaar dat de betrokken lesgevers met onmiddellijke ingang geen contact meer konden hebben met studenten van de UGent. Vervolgens hebben zij ontslag genomen uit hun functie. Ik heb hun ontslag vanzelfsprekend aanvaard”, zegt Van de Walle dinsdagavond. “Met het oog op de toekomst spreek ik de hoop uit dat zij de nodige lessen zullen trekken uit dit voorval.”