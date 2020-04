Taskforce wil binnenkort ook testen op corona in instellingen voor mensen met een beperking en psychiatrische ziekenhuizen

De taskforce van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil de komende weken ook coronatests afnemen in instellingen voor mensen met een handicap en in psychiatrische ziekenhuizen. De “teststrategie op langere termijn” wordt woensdag vastgelegd.

Op de exacte resultaten van de eerste lading tests is het voorlopig nog wachten. Deze werden afgenomen in 55 woon-zorgcentra met een hoog aantal vermoedelijke besmettingen en 30 willekeurig gekozen woon-zorgcentra. Voorlopig heeft het departement naar eigen zeggen nog 9.000 tests voorhanden. “Er wordt geopteerd in de eerste helft van deze week de voorzieningen voor personen met een handicap te testen, meer bepaald de 9 voorzieningen met het hoogste aantal vermoedelijke besmettingen, waar zowel personeel als bewoners worden getest.”

De overige van die 9.000 tests zullen verdeeld worden over 35 andere woon-zorgcentra. Op langere termijn wil het departement tests afnemen in “in alle voorzieningen waar kwetsbare bewoners zijn”, klinkt het nog in het persbericht. “Dit betekent dat naast de ouderenzorg er de komende weken ook getest zal worden in de sector voor personen met een handicap, de revalidatiesector en de psychiatrische verzorgingstehuizen. Die worden ook meegenomen in de analyse voor de teststrategie.”