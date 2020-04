Beveren-Waas - Ook Vlamingen die wonen of werken in het buitenland leven vandaag in een heel ander ritme. Filip Hendrickx, kan daar over meespreken; Hij is afkomstig uit Beveren, maar woont al een paar jaar in Dubai. Filip is net voor het eerst vader geworden, maar bezoek van familie of vrienden is uitgesloten. Zelfs gaan wandelen mag niet, en om naar de winkel of apotheek te gaan moet hij toestemming krijgen van de overheid.