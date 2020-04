Lefevere over zijn eerste maanden bij Anderlecht: “Het kan zeer snel gaan, zeker als je gelooft in de jeugd”

Patrick Lefevere heeft sinds begin april een connectie met Anderlecht. De manager van Deceuninck - Quick-Step fungeert als onafhankelijk bestuurder bij paarswit. In de VRT-podcast De Tribune kwam Lefevere voor het eerst terug op die bijzondere samenwerking. “Ik geloof dat de glorieperiode van Anderlecht terug komt, ja.”

De succesvolle wielermanager heeft vertrouwen dat het nog goedkomt met Anderlecht, ondanks het beschamende seizoen dat op de achtste plek werd afgesloten. Hij trekt een parallel met zijn ervaringen uit het peloton: “Mensen hebben een kort geheugen. In 2011 was mijn ploeg op sterven na dood, maar we zijn de meest winnende ploeg van de jongste jaren. Het kan zeer snel gaan, zeker als je in de jeugd gelooft.”

Na een kennismakingsetentje bij Marc Coucke stemde Lefevere in om mee te werken aan het project in de hoofdstad. Ook Vincent Kompany en de andere mensen van de Raad van Bestuur waren aanwezig op die kennismaking. “Het is me gevraagd geweest en ik heb wat impulsief, wat ik normaal niet ben, ja gezegd”, geeft Lefevere toe in de podcast. “Ik ken Marc Coucke al sinds 2002 en hij is een hele goeie gastheer. Er kwam peptalk bij kijken, maar strategisch op lange termijn denken, dat was niet de plaats en niet het moment om dat te doen.”

“Ik wou vooral zien wat daar binnen misgaat. Hoe komt het dat er in Anderlecht zoveel trainers passeren? Zitten daar een paar rotte appels? Iedereen weet dat rotte appels in mijn ploeg niet aan hun trekken komen. Mijn team is veel kleiner, maar telt toch ook 80 mensen. Dat interesseerde mij het meest, maar daar ben ik uiteraard nog niet achter gekomen”, analyseert Lefevere zijn eerste maanden.

