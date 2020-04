Koning Filip houdt 60ste verjaardag “low profile”

Koning Filip wordt woensdag 60. Hij zal die mijlpaal vieren in intieme kring, thuis met koningin Mathilde (47) en hun vier tienerkinderen. De vorst houdt zijn verjaardag bewust bescheiden, omdat hij toeters en bellen ongepast vindt in deze coronacrisis.

Het koninklijk paleis zal woensdagochtend een bericht op sociale media plaatsen naar aanleiding van de zestigste verjaardag van koning Filip. Meer ruchtbaarheid wil de jarige niet aan die mijlpaal in zijn leven geven gezien de bizarre omstandigheden waarin zijn land en de bevolking verkeren. Scholen en bedrijven zijn gesloten, mensen zijn van elkaar afgezonderd, het maatschappelijk leven ligt stil: het is niet de moment voor joligheid, vindt hij.

Filip zal zijn verjaardag thuis doorbrengen, op het kasteel van Laken. Hij zal er ongetwijfeld felicitaties krijgen van zijn echtgenote koningin Mathilde en hun vier kinderen, Elisabeth (18), Gabriël (16), Emmanuel (14) en Eléonore (11). De voorbije drie jaar ging het koninklijk gezin tijdens de paasvakantie nog op bedevaart naar Compostela. Nu moeten ze door de coronacrisis, net als iedereen, “in hun kot” blijven.

Geen tuinfeest

Normaal zou Filip zijn zestigste verjaardag in Kopenhagen doorbrengen. De Deense koningin Margrethe wordt 80 en wilde dat woensdagavond uitgebreid vieren met buitenlandse royals en hoge gasten tijdens een galadiner. De beslissing om dat etentje en andere festiviteiten met de Deense bevolking af te gasten, was vorige maand al genomen na de uitbraak van het coronavirus.

Ook koning Filip heeft de viering van zijn eigen verjaardag moeten bijsturen. Hij zou volgende maand een groot tuinfeest in Laken organiseren, waarvoor hij honderd Belgen wilde uitnodigen die net als hij zestig worden op 15 april. Dat evenement gaat niet door. Het is onduidelijk of het op een later tijdstip, als er weer massabijeenkomsten mogen worden georganiseerd, alsnog wordt georganiseerd.

Donderdag is het opnieuw feest in Laken. Een dag na Filip is de jongste van zijn vier kinderen jarig: Eléonore wordt 12.

Eléonore is de dag na haar papa Filip jarig. Foto: Belga

