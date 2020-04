Nieuwe naam voor damesploeg Club Brugge om ‘Vonne van de Spionkop’ te eren

Club Brugge Vrouwen, de damesploeg van Club Brugge onder leiding van trainer Leo Van Der Elst, is herdoopt tot Club YLA, uit te spreken op zijn Engels. YLA is een eerbetoon aan Yvonne Lahousse, bijgenaamd Vonne van de Spionkop. In de jaren zestig stond Yvonne Lahousse, uitbaatster van café Tuinwijk langs de Blankenbergse Steenweg, aan de doopvont van het ontstaan van de Brugse spionkop. De gewezen buurvrouw van Henk Houwaart en Rob Rensenbrink was zo fanatiek dat ze daags voor een bevalling nog achter het Brugse doel stond. Ze overleed in 2006 op 91-jarige leeftijd maar werd in het Canvas-programa Meer vrouw op straat nog genomineerd om een straat naar zich genoemd te krijgen.