Ontsnapte coronavirus tóch uit Chinees labo? “Amerikaanse diplomaten waarschuwden al in 2018 voor onveilig Chinees onderzoek op vleermuizen”

Al twéé jaar voor het coronavirus voor het eerst opdook in China, waarschuwden Amerikaanse diplomaten voor een onderzoekslabo in de Chinese stad Wuhan. Dat labo deed onderzoek naar virussen bij vleermuizen, maar de wetenschappers gingen daarbij volgens de Amerikanen erg onvoorzichtig te werk. Het nieuws dat door gereputeerde krant The Washington Post werd onthuld, suggereert dat het virus toch niet zomaar van dier op mens overging, maar wel degelijk uit een labo ontsnapte.

Al in januari 2018 bezochten verschillende Amerikaanse wetenschappers het Wuhan Institute of Virology (WIV). Het initiatief ging uit van de Amerikaanse ambassade in Peking, meldt The Washington Post. Ze wilden het labo zien, dat één van de strengst beveiligde onderzoeksinstituten ter wereld moest zijn.

Er volgden verschillende bezoeken. Wat de wetenschappers en de diplomaten te zien kregen, verontruste hen zo erg dat de ambassade twee rapporten naar Washington stuurde waarin ze waarschuwden voor de methodes van het WIV. Eén van die rapporten, dat The Washington Post kon inkijken, waarschuwt voor het onderzoek dat het WIV uitvoert naar coronavirussen bij vleermuizen.

In het labo in Wuhan werd onderzoek uitgevoerd naar virussen bij vleermuizen Foto: eva

“Dat die virussen mogelijk op de mens kunnen overgaan, vormt een risico op een nieuwe SARS-achtige pandemie”, zo meldde het rapport. “Er is een tekort aan goed opgeleid technici en onderzoekers die nodig zijn om dit laboratorium met hoge capaciteit veilig te laten werken.”

“Dit rapport was een waarschuwing”, zeggen Amerikaanse wetenschappers nu. Het WIV werkte samen met Amerikaanse universiteiten, en de diplomaten hoopten dat er meer geld zou geïnvesteerd worden in het Chinese onderzoek om de veiligheid ervan te verhogen.

Er kwam geen extra Amerikaanse steun als reactie op de twee rapporten.

Ontstaan op markt of uit labo?

Het Wuhan Institute of Virology Foto: Google Streetview

Betekent dit nu dat het coronavirus uit het Chinese labo is ontsnapt? Bewijzen hiervoor ontbreken, en de Amerikaanse krant heeft hier naar eigen zeggen ook geen duidelijke aanwijzingen van gevonden.

Tot nu toe vertelde de Chinese overheid altijd dat het virus ontstond rond een kleine markt in Wuhan, waar dieren verkocht werden. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat het coronavirus afkomstig was van een vleermuis, werd tot nu toe aangenomen dat het bij de mens belandde omdat iemand zo’n dier al dan niet rechtstreeks opat.

LEES OOK. “Hoofdverdachte van alweer een massamoord: de vleermuis, het enige zoogdier dat kan vliegen en waar de wetenschap maar geen vat op krijgt.” (+)

Maar volgens het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet werden er geen vleermuizen verkocht op de bewuste markt. Meer nog: de eerste mensen die ziek werden van het virus, waren niet eens in de buurt van het marktplein geweest.

De Chinese regering weigert vragen te beantwoorden over de oorsprong van het wereldwijde virus. Het labo in Shangai dat als eerste het genoom van het nieuwe coronavirus kon vastleggen, werd twee dagen later door de Chinese overheid gesloten. Verschillende dokters en journalisten die als eersten schreven over het virus, zijn verdwenen.

De wetenschappers hadden ontdekt dat ze het virus konden linken aan hoefijzervleermuizen uit de grotten van Yunnan, zo’n 1.000 kilometer voorbij Wuhan.

Dat blijkt nu uitgerekend de plaats te zijn, waar het WIV haar vleermuizen haalde.

bekijk ook

Hoelang blijf je besmet met het coronavirus?

Daarom blijf je beter “in uw kot”: zo snel verspreidt het coronavirus zich