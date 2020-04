Hazard was de beste speler in de Premier League volgens Juan Mata: “We trainden samen, dan weet je pas hoe goed hij écht is”

Juan Mata (31) heeft in een vragensessie van de fans van zijn club Manchester United zijn kijk op de Premier League gegeven. De Spaanse middenvelder was onder meer vol lof over Eden Hazard. Hij noemt onze landgenoot onomwonden de beste speler die hij gekend heeft in de Premier League.

Fans van over de hele wereld mochten hun vragen insturen. Op de vraag wie de beste speler in de Engelse competitie is, twijfelde Mata niet: “Ik hield ervan om met Eden Hazard te spelen. Zelfs tegen hem spelen was een plezier. Voor mij was hij dus voor een aantal jaar de beste speler in de Premier League. Hij kon de wedstrijd op z’n eentje in de beslissende plooi leggen.”

Mata zag Hazard van dichtbij aan het werk toen ze samen bij Chelsea speelden. “Ik stond met hem op het trainingsveld, dus ik weet hoe goed hij écht is. Tot nu toe loopt het niet allemaal zoals hij zou willen bij Real Madrid, maar als hij opnieuw helemaal hersteld is van zijn blessure, kan hij opnieuw zijn werkelijke niveau halen”, legt hij uit op de website van Manchester United.

De Spanjaard noemt een aantal verdienstelijke tweedes die net achter Hazard komen in zijn lijstje van favorieten: “ Er zijn ook nog een hoop andere Premier League-coryfeeën, zoals Wayne Rooney, die er zeker bij hoort. Ook Ryan Giggs en Paul Scholes horen bij de absolute toppers. En dan vergeet ik nog mijn andere ex-ploegmaats bij Chelsea zoals Frank Lampard, John Terry en Didier Drogba.”