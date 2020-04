In nauwelijks een week tijd slaagde dierenactiviste Wendy Lammens uit Veurne erin om 730 euro op te halen om een verwaarloosde hond te helpen. Intussen heeft ze besloten om Roxsy zelf te houden. “We kunnen niet meer zonder elkaar”, zegt Wendy.

De drie jaar oude Duitse herder werd op 1 april in erbarmelijke omstandigheden gevonden in een stal langs de IJzerdijk in Diksmuide.

