Els Ampe (Open VLD) haalt uit naar “lockdownvakantie” en premier Wilmès

“Mevrouw Wilmès, waar wachten we eigenlijk nog op? De groei zal niet vanzelf komen. Toon mij uw leiderschap. Vandaag nog.” Els Ampe, kandidaat-voorzitter voor Open VLD, richtte zich gisteren op Twitter in een opmerkelijk filmpje tot premier Sophie Wilmès. Ze eist dat de premier – nochtans lid van dezelfde liberale familie – snel maatregelen neemt om ons land opnieuw aan het werk te krijgen.

“Premier, vindt u het normaal dat mensen aanschuiven om een ijsje te gaan halen, terwijl we zogezegd niet kunnen werken?” vraagt Ampe zich af. “Stop deze lockdownvakantie, uit respect voor het zorgpersoneel en onszelf.”

Lippens, de Vlaamse Trump

“De actieve bevolking in België moet aan de slag, mét mondmaskers, mét handschoenen, met de nodige afstand én vooraf getest”, schreeuwt Ampe uit. “Kwetsbaren en ouderen boven de 65 in quarantaine! Doe de winkels en de tuincentra open en laat de bouw volop draaien. Neem een voorbeeld aan die Vlaamse Trump, Leopold Lippens, en verplicht de mensen een mondmasker te dragen in de supermarkten en op openbaar vervoer.”

De videoboodschap van Els Ampe werd in een paar uur tijd bijna 20.000 keer bekeken. Vooral de stijl en het feit dat Ampe zich via sociale media tot een lid van dezelfde politieke familie richtte, leidde online tot felle reacties.