En daar is perschef nummer vier in het duivenkot van Donald Trump

Donald Trump heeft weer een nieuwe perschef. De vierde al, in evenveel jaren. Kayleigh McEnany is jong en blond, en trok de aandacht van Trump door hem te gaan verdedigen op CNN, zijn minst favoriete zender. Haar komst maakt eens te meer duidelijk dat de carrousel van ontslagen en benoemingen in het Witte Huis van Trump nooit stilvalt.