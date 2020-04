Waarom zijn zoveel doelmannen in België einde contract? Geert De Vlieger analyseert: “Veel clubs steken hun geld liever in een spits”

Anderlecht kan – dankzij de interesse in Mike Vanhamel van Beerschot – de keeperscarrousel starten. Dat zal nodig zijn, want veel doelmannen zijn straks einde contract. Daarbij ervaren mannen als Sinan Bolat en Nicolas Penneteau, maar ook jonger geweld als Jens Teunckens en Davy Roef. Zijn zij geen inspanning waard? Analist Geert De Vlieger overschouwt de speciale keepersmarkt. “Veel teams redeneren: ach, we vinden straks wel een goeie doelman.”