Virton eist licentie voor elke club door coronacrisis

Virton kreeg geen proflicentie en vecht voor het BAS de licentieprocedure aan. De 1B-club gaat ver. Zo vindt Virton dat op dit moment onmogelijk geoordeeld kan worden over de licenties door het coronavirus. De budgetten die opgenomen zijn in de ingediende dossiers dateren van voor de coronacrisis en zijn in de huidige context onrealistisch geworden. Niemand kan voorspellen wat de impact van het virus zal zijn.