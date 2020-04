Liverpool-kapitein held van Engelse zorgsector na oprichting noodfonds

Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson (29, foto) verdient tot ridder geslagen te worden. Dat vindt ex-voetballer en ex-Liverpool-speler Stan Collymore. De reden: de kapitein van The Reds heeft onder de noemer Players Together een noodfonds helpen oprichten om de zorgsector in Engeland financieel te helpen.

Voor zijn actie zocht de Engelse international via WhatsApp contact met de negentien andere aanvoerders van de Premier League. Spelers kunnen anoniem doneren aan het Players Together-fonds. Bedoeling is om de komende weken al miljoenen ponden aan het Engelse NHS (National Health Service) te geven. Henderson zelf is de eerste om zijn rol te minimaliseren, maar volgens Collymore, ex-Liverpool, is “het geweten dat hij toonde belangrijker dan eender welke trofee hij met Liverpool zal winnen”.

De oprichting kwam er nadat minister van Volksgezondheid Matt Hancock had gevraagd dat ook de goedbetaalde voetballers een bijdrage zouden leveren. Eerder kwam al een donatie van 23 miljoen euro van de overkoepelende Premier League voor de zorgsector. Ook beslisten spelers uit de Premier League tot dertig procent van hun jaarsalaris in te leveren. Dat geld blijft wel binnen de clubs.